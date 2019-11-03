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بين الناس

أنقذوا أبناءنا.. أولياء أمور مجمع مدارس القومية بالعجوزة يستغيثون من كابل مكشوف

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
يعيش أولياء أمور طلاب مجمع المدارس القومية بالعجوزة حالة من الرعب الذى لا ينتهي، بسبب وجود كابل كهربائى مكشوف أمامه ما يعرض حياة أبنائهم للخطر، مناشدين المسئولين بسرعة تغطيته، خاصة في ظل الاستغاثات التى وجهها أولياء الأمور إلى المسئولين دون أن يتحرك أحد حتى الآن.

ويقول مصطفى عمرو، أحد أولياء الأمور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": إحنا خايفين من إن الكابل يكهرب أبناءنا في أى وقت، خاصة أن الكبل ده بقاله كتير في الشارع ومكشوف ولا أحد يتحرك من المسئولين ينجدنا من هذه الكارثة، ويواصل: «لماذا لم يقم المسئولون بإصلاحه قبل فترة دخول المدارس بالإجازة، كما أننا بفصل الشتاء وهناك تساقط كبير للأمطار مما ينذر بكارثة".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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