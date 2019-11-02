محسن عادل: مصر في حاجة لترتيب أولوياتها بالنسبة للقطاع الصناعي

أكد محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن معظم المصانع حول العالم أصحبت تتجه الي الصين بدلا من أمريكا والسبب هو التيسيرات التي تقدمها لجذب المستثمرين الأجانب وعند النظر الي الصين نجد انها بدأت بناء التطور الصناعي بالعنصر البشري حتي وصلت الي تطوير الطاقات التكنولوجية.



وأضاف محسن عادل خلال المؤتمر الاقتصادي السادس لمؤسسة أخبار اليوم، أن مصر تواجه عدة مشاكل لكن الإيجابي اننا مدركون تلك المشاكل في ظل التطورات التكنولوجية التي وضعت مصر في تحديات صعبة فالتحول التكنولوجي العالمى تسبب في اعلان اكثر من 13 شركة دولية افلاسها رغم انها كانت مصنفة عالميا.



وأوضح أن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات و المستثمرين في مصر هي التكاليف مثل تكلفة النقل و العمالة و الطاقة و التأمينات الصحية و الاجتماعية و نقل المواد الخام موضحا انها من الملفات التي تحتاج الي حلول كاملة و سريعة.



وقال عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية أن مصر في حاجة لترتيب أولوياتها بالنسبة للقطاع الصناعى ، مشيرا إلي أن نسبة الصناعة في الناتج الإجمالي 17 % في حين ان الدول الكبرى تصل الي 67 % لذلك يجب تحسين المناخ الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب الي مصر.