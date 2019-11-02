أخبار الحوادث.. حبس سمية الخشاب.. وزوج يحرق زوجته بسبب الميراث.. وإحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها..
* في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
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* طمعا في ميراثها.. زوج شيماء يقتلها حرقا ويمثل بجثتها في المحلة
شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة تجرد زوج من كافة المشاعر الإنسانية بشروعه بالتعدي بالضرب على زوجته بالأيدي وإضرام النيران في جسدها بسبب خلافات أسرية طمعا فى استيلائه على ميراثها وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب وفاة الزوجة متأثرة بجروحها بمركز الحروق بزفتي.
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* النيابة العامة توجِّه نداء لـ وزارة النقل بعد إحالة كمسرى قطار طنطا لمحاكمة عاجلة
أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا.
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* قبل الحكم بـ ساعات.. الإرهابي عبد الله المسماري يحكي تفاصيل مثيرة عما جرى بعد حادث الواحات
تنطق غدًا الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بحكمها في قضية حادث الواحات الذى أسفر عنه استشهاد وإصابة 28 من الشرطة والذى كشف في اعترافاته عن طريقة انضمامه لتنظيمات في الأراضي الليبية ودخوله مصر عن طريق الصحراء الغربية ومكوثه في الظهير الصحراوي للصعيد ثم الانتقال لمعسكر الواحات، ثم اشتراكه فى حادث الواحات الإرهابي.
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* دكتور ومستشار وضابط.. تعرف على عقوبة انتحال الألقاب والوظائف
ظهر فى الآونة الاخيرة العديد من الاشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط بالاضافة الى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.
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* قتلوا ضابط شرطة.. إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي في نجع حمادي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق 8 متهمين لفضيلة المفتي، في قضية قتل ضابط شرطة، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية أبوحزام.
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* عاوزني أحشش معاه.. موظف يجبر زوجته على تدخين المخدرات.. تفاصيل صادمة
داخل أحد أروقة محكمة الأسرة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تقع قاعة الجلسات التي تشهد قضايا الخلع والحضانة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.
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* ضبطهما داخل أوضة النوم .. إحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الزنا في البحر الأحمر
أحالت نيابة القصير جنوب البحرالأحمر، اليوم، شاب وامرأة للمحاكمة العاجلة، بتهمة الزنا بعدما ضبطهما الزوج أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة الزوجية بمدينة القصير جنوبي محافظة البحر الأحمر.
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* حبس أحد المتهمين بالتعدي على طالب بالأسلحة النارية بالمنزلة
أمرت نيابة المنزلة حبس أحد المتهمين بالتعدى بالأسلحة النارية والبيضاء على طالب أثناء تواجده بأحد المقاهى بمدينة المنزلة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على الـ dvr والهارد المسجل عليه الواقعة وكلفت المباحث بضبط باقى المتهمين.
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* الأمن العام يداهم وكرا لمروجي الأسلحة والمخدرات بأسوان .. ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار ومروجو الاسلحة النارية والمواد المخدرة والذين يتخذون من مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان وكرا لاختبائهم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* طمعا في ميراثها.. زوج شيماء يقتلها حرقا ويمثل بجثتها في المحلة
شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة تجرد زوج من كافة المشاعر الإنسانية بشروعه بالتعدي بالضرب على زوجته بالأيدي وإضرام النيران في جسدها بسبب خلافات أسرية طمعا فى استيلائه على ميراثها وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب وفاة الزوجة متأثرة بجروحها بمركز الحروق بزفتي.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* النيابة العامة توجِّه نداء لـ وزارة النقل بعد إحالة كمسرى قطار طنطا لمحاكمة عاجلة
أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* قبل الحكم بـ ساعات.. الإرهابي عبد الله المسماري يحكي تفاصيل مثيرة عما جرى بعد حادث الواحات
تنطق غدًا الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بحكمها في قضية حادث الواحات الذى أسفر عنه استشهاد وإصابة 28 من الشرطة والذى كشف في اعترافاته عن طريقة انضمامه لتنظيمات في الأراضي الليبية ودخوله مصر عن طريق الصحراء الغربية ومكوثه في الظهير الصحراوي للصعيد ثم الانتقال لمعسكر الواحات، ثم اشتراكه فى حادث الواحات الإرهابي.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* دكتور ومستشار وضابط.. تعرف على عقوبة انتحال الألقاب والوظائف
ظهر فى الآونة الاخيرة العديد من الاشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط بالاضافة الى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* قتلوا ضابط شرطة.. إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي في نجع حمادي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق 8 متهمين لفضيلة المفتي، في قضية قتل ضابط شرطة، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية أبوحزام.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* عاوزني أحشش معاه.. موظف يجبر زوجته على تدخين المخدرات.. تفاصيل صادمة
داخل أحد أروقة محكمة الأسرة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تقع قاعة الجلسات التي تشهد قضايا الخلع والحضانة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* ضبطهما داخل أوضة النوم .. إحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الزنا في البحر الأحمر
أحالت نيابة القصير جنوب البحرالأحمر، اليوم، شاب وامرأة للمحاكمة العاجلة، بتهمة الزنا بعدما ضبطهما الزوج أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة الزوجية بمدينة القصير جنوبي محافظة البحر الأحمر.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* حبس أحد المتهمين بالتعدي على طالب بالأسلحة النارية بالمنزلة
أمرت نيابة المنزلة حبس أحد المتهمين بالتعدى بالأسلحة النارية والبيضاء على طالب أثناء تواجده بأحد المقاهى بمدينة المنزلة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على الـ dvr والهارد المسجل عليه الواقعة وكلفت المباحث بضبط باقى المتهمين.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
* الأمن العام يداهم وكرا لمروجي الأسلحة والمخدرات بأسوان .. ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار ومروجو الاسلحة النارية والمواد المخدرة والذين يتخذون من مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان وكرا لاختبائهم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا