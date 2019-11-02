بدون مضادات حيوية ..3 وصفات مجربة للتخلص من ألم الحلق

هل تعانى من الم الحلق المزعج يمكنك التخلص منه بوصفات سهلة وسريعه بدون مضادات حيويه وبمكونات طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير إلك 3 وصفات يمكنك تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد



وصفة الجنزبيل والليمون



كل ما تحتاجين..



عصير ليمونتين

نصف ملعقة من الزنجبيل

كوب من الماء المغلي

نصف ملعقة من الكركم



طريقة التحضير:



فى كوب من الماء الدافئ اغلي المكونات واتركيها جانبا لمدة ساعه ثم تناولى من كوب إلى كوبين من المشروب قبل النوم فهو يساعد على حل مشاكل الجهاز التنفسى ومضاد للاحتقان.



وصفة زيت النعناع



المكونات:

إناء مملوء بالماء المغلي.

قطرات من زيت النعناع.

منشفة قطنية نظيفة.



الطريقة:

ضعي قطرات النعناع في وعاء الماء المغلي وضعي وجهك فوق الوعاء لتلقي البخار وضعي المنشفة على الرأس لتغطية الراس بالكامل أثناء الاستنشاق. استنشقي بخار الماء عن طريق الحلق لمدة 5 دقائق وبعدها يفضل الجلوس في مكان دافئ وعدم التعرض لتيار هواء مباشر.



وصفة عصير الليمون والفلفل الأحمر



كل ما تحتاجين إليه هو:

كأس من عصير الليمون الدافئ

نصف ملعقة من الملح

وربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.



طريقة تطبيقها ..

يمكن مزج المكونات وغرغرة الفم بها فتساعد مكوناتها في تحلل البلغم في الحلق وتقليل الالتهاب ومنع انتشار البكتيريا التي تسبب ألم الحلق وذلك بفضل تأثير الكبسيسين المسكن للألم.