Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مضادات حيوية ..3 وصفات مجربة للتخلص من ألم الحلق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:49 م
الم الحلق
الم الحلق
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من الم الحلق المزعج يمكنك التخلص منه بوصفات سهلة وسريعه بدون مضادات حيويه وبمكونات طبيعية من مطبخك لن تكلفك الكثير إلك 3 وصفات يمكنك تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد

وصفة الجنزبيل والليمون

كل ما تحتاجين..

عصير ليمونتين
نصف ملعقة من الزنجبيل
كوب من الماء المغلي
نصف ملعقة من الكركم

طريقة التحضير:

فى كوب من الماء الدافئ اغلي المكونات واتركيها جانبا لمدة ساعه ثم تناولى من كوب إلى كوبين من المشروب قبل النوم فهو يساعد على حل مشاكل الجهاز التنفسى ومضاد للاحتقان.

وصفة زيت النعناع

المكونات:
إناء مملوء بالماء المغلي.
قطرات من زيت النعناع.
منشفة قطنية نظيفة.

الطريقة:
ضعي قطرات النعناع في وعاء الماء المغلي وضعي وجهك فوق الوعاء لتلقي البخار وضعي المنشفة على الرأس لتغطية الراس بالكامل أثناء الاستنشاق. استنشقي بخار الماء عن طريق الحلق لمدة 5 دقائق وبعدها يفضل الجلوس في مكان دافئ وعدم التعرض لتيار هواء مباشر.

وصفة عصير الليمون والفلفل الأحمر

كل ما تحتاجين إليه هو:
كأس من عصير الليمون الدافئ
نصف ملعقة من الملح
وربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

طريقة تطبيقها ..
يمكن مزج المكونات وغرغرة الفم بها فتساعد مكوناتها في تحلل البلغم في الحلق وتقليل الالتهاب ومنع انتشار البكتيريا التي تسبب ألم الحلق وذلك بفضل تأثير الكبسيسين المسكن للألم.
Advertisements

ترشيحاتنا

ادعوله.. رجال دين ومبشرون يصلّون من أجل ترامب في البيت الأبيض.. صور

ماذا قال شيخ الأزهر لمنتقدي قانون الأحوال الشخصية؟.. تصريح تاريخي للإمام الأكبر

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

اتحاد الكرة: الجماهير تعود إلى مباريات الدوري فى هذا الموعد

حكم الزواج بدون شهود ..فيديو

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية .. صور

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية