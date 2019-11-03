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معدلات صادمة.. زيادة نسب الإصابة بسرطان الفم.. التدخين والكحوليات وتبادل القبلات أهم أسبابه.. و9 عوامل تزيد من حدوثه في الشيخوخة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
سرطان الفم
سرطان الفم
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آية التيجي
  • ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الفم.. وإحصائيات عالمية صادمة
  • أسباب صادمة للإصابة بسرطان الفم لكل سبب.. تبادل القبلات أخطرها
  • عوامل تزيد من نسب الإصابة به في الشيخوخة
  • معدلات البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الفم

ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الفم في المملكة المتحدة العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي ، وفقًا لمؤسسة خيرية، والتي ألقت باللوم على مجموعة من الأسباب المختلفة، وكانت أبرزها وأخطرها تبادل القبلات.

في حين أن معدلات معظم أنواع السرطان الأخرى قد قلت بشكل كبير في الفترة السابقة، فإن سرطان الفم الوحيد قد خالف هذا الاتجاه وارتفع بنسبة 135% على مدار العشرين عامًا الماضية.

وفي العام الماضي ، توفي سبعة أشخاص كل يوم بسبب المرض الذي أصاب ما مجموعه 8337 مريضًا في المملكة المتحدة، وتم اكتشاف النتائج المثيرة للقلق في تقرير صادر عن مؤسسة اورال هيلث الخيرية ، والتي تناشد الناس أن يتعاملوا مع أسباب المرض "المدمر"، وبصورة رئيسية فيروس فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتقل عن طريق تبادل القبلات والكحول والتدخين.

وقال الدكتور نايجل كارتر أوبي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة OHF، أنه في الوقت الذي تتناقص فيه معظم أنواع السرطان ، تستمر حالات سرطان الفم في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أسباب الإصابة بـ سرطان الفم
وأضاف أوبي يعتبر السبب الأول في الإصابة بسرطان الفم، هو التدخين وشرب الكحوليات بشكل مفرط من خلال عوامل الخطر الناشئة مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، حيث ان سرطان الفم له تأثير مباشر ومدمر على حياة الشخص.

وأفاد أوبي بأن الإصابة بسرطان الثدي يمكن أن يغير حياة الشخص ويقلبها رأسًا على عقب، ويجعل المصابين به لا يستطيعون الأكل والشرب بشكل صعبًا للغاية، وغالبا ما يغير المظهر الجسدي للشخص، لما يتسبب به من أضرار للوجه.

معدل الإصابة بـ سرطان الفم حول العالم
يزعم التقرير أن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) - مجموعة شائعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل أساسي بسبب تبادل القبلات، وذلك بنسبة 73 % من سرطانات الفم والبلعوم الفموية.

وفي الوقت نفسه ، يسبب الكحول حوالي ثلث سرطانات الفم ، حيث يزيد من يشربون أكثر من 10 أكواب من الكحول كل أسبوع من خطر الإصابة بنسبة 81 % للإصابة بسرطان الفم.

ويسبب التدخين يمكن أن يصاب 17% بـ سرطان تجويف الفم، حيث ان المدخنين غالبا من تزيد فرصهم في التشخيص بنسبة مذهلة تبلغ 91% بسرطان الفم والرئتين والحنجرة.

كما تم تسليط الضوء على الشيخوخة كعامل آخر على الإصابة بسرطان الفم، وكذلك الأسباب الأقل شيوعا، والعرضية، مثل: الأشعة السينية وأشعة جاما ، الأسبستوس ، الأسماك المملحة ، الفورمالديهايد ، غبار الخشب ، التعرض الزائد لأشعة الشمس والدخان البيئي.

معدلات البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص سرطان الفم
اعتمادًا على مكان الإصابة بالسرطان ، يتراوح معدل بقاء الشخص على قيد الحياة بعض الإصابة بسرطان الفم لمدة عام بين 60 في المائة و 83 في المائة، وتنخفض معدلات الإصابة بسرطان الفم ​​إلى ما بين 19 في المائة و 58 في المائة بعد 10 سنوات.

كما ارتفع معدل الوفيات الإجمالي بنسبة 22 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية بعد التشخيص بالإصابة بسرطان الفم، حيث يعاني المصابون بسرطان الفم في كثير من الأحيان من عقبات في إكمال المهام الأساسية لحياتهم.
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