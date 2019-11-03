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اتحاد طلاب الجامعات .. 7 لجان تتولى مهام الأنشطة الطلابية.. إشراف من جانب مسئولي رعاية الشباب ورئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.. مسئول عن تنظيم المسابقات والرحلات بالجامعات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
اتحاد الطلاب
اتحاد الطلاب
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كريم ناصر
اتحاد طلاب الجامعات :
  • يشرف عليه مسئولو رعاية الشباب ورئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
  • مسئول عن تنظيم المسابقات والرحلات لطلاب الجامعات
  • هدفه توصيل صوت الطلاب ومطالبهم لرئيس الجامعة ووزارة التعليم العالى
  • يتكون من سبعة لجان كل لجنة 4 أعضاء بالإضافة إلى رئيس ونائب للاتحاد

بعد ترشح طلاب الجامعات لانتخابات اتحاد الطلاب، التي تُجرى خلال الأيام القليلة المقبلة ، ننشر لكم تعريف بلجان الاتحاد الطلابى ومما تتكون.

ويتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.

ويتكون الاتحاد من عدة لجان لكل لجنة لها مجموعة من المهام .

- لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.

- اللجنة الثقافية:

تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

- اللجنة الرياضية:

تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

- اللجنة الفنية:

تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها ).

- لجنة الجوالة:

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.

- اللجنة الاجتماعية:

تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.

- اللجنة العلمية:

تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.
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