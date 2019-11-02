مصريون يسكتشفون تاريخ مجرى العيون ومقياس النيل وقصر المانسترلى.. صور

نظمت إدارة الوعى الأثرى بالإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة زيارة مجانية للمصريين من كافة الفئات، لتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر.



الزيارة شملت سور مجرى العيون ومقياس النيل وقصر المانسترلى، وذلك في إطار مبادرة"نحن هنا"التى اطلقها الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية، وإشراف الدكتور ابو بكر احمد عبدالله رئيس الادارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة.



أشرف على تنظيم الزيارة محمد خليل مدير إدارة الوعى الأثرى بالقاهرة والجيزة والأثرية زينب ابراهيم، وكشف خلالها محمود الفقي مفتش آثار السور أسرار إنشاء مجرى العيون، وذلك لإمداد القلعة بالمياه من فم الخليج.



واستمرت الجولة بزيارة مقباس النيل، وهو اقدم مبنى حجرى فى العمارة الاسلامية، حيث تعرفوا علي كيفية استعماله لمعرفة حجم الضرائب على الاراضي الزراعية، وانتهت الزيارة بزيارة قصر المانسترلى، الذى يعد من أبرز قصور عصر محمد على، الذى شهد اول اجتماع تحضيري لإنشاء جامعة الدول العربية.