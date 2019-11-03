اليوم.. رئيس النيابة الإدارية يزور الدقهلية ويتفقد تجديدات المكتب الفنى

يزور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية فى العاشرة من صباح اليوم الأحد محافظة الدقهلية حيث سيكون فى استقباله الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمستشار على عبد اللطيف مدير المكتب الفنى بالمنصورة والمستشار حسن شبار رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة والمستشار الدكتور أحمد صقر سكرتير عام النادى بالمنصورة ومستشاري النيابة بالدقهلية .



وستبدأ الزيارة فى العاشرة صباحا بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادى الحوار بالمنصورة والتى تستمر لمدة ٤ أيام وتضم من درجة وكيل ممتازة لمعاون فى السلك القضائى بجميع النيابات الادارية بالمحافظه ويحاضر فيها مجموعة من مستشارى الهيئة والتفتيش.



ويعقب افتتاح الدورة التدريبية افتتاح تجديدات المكتب الفنى وتجديدات النادى بشارع المختلط بالمنصورة ولقاء مع أعضاء ومستشارى النيابة بالدقهلية داخل النادى كما ستشمل الزيارة المرور على عدد من النيابات الإدارية بنطاق المحافظة.