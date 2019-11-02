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أحمد موسى: لولا المشروعات الكبرى لكان ملايين المصريين سكنوا المقاهي | فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:46 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري التي حذر فيها المصريين من التشكيك والانصياع خلف المغرضين، الذين يشككون في المشاريع التي تحدث على أرض الواقع مثل قناة السويس والتشكيك في كفاءتها ومدى جديتها وعائدها المالي، بالإضافة إلى التقليل من أهمية مشاريع الطرق والإسكان في البحر الأحمر والصعيد وغيرها.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية “صدى البلد” أن جميع المشروعات يعمل فيها مصريون تعود بالنفع عليهم مؤكدًا أنه لولا تلك المشاريع لكان ملايين المصريين موجودين على القهاوي، وملايين الأسر بلا عائل أو مصدر دخل لهم.

واستنكر موسى تعامل بعض البرامج مع الهبوط في الأسعار، حيث إن بعض البرامج نزلوا الأسواق وقت غلاء الأسعار وعملوا تقارير وفقرات كاملة وبعد هبوط الأسعار لم يتفاعلوا معها.

وأشار موسي إلى أن مشروع محور طما في صعيد مصر قلل وقت السفر من 6 إلى أربع ساعات إلى مسقط رأسه في مركز طهطا، وهكذا كل المشروعات تيسر على المواطنين.

وأضاف موسى أنه كان ضد تنظيم الإخوان الارهابي، أثناء شغلهم للمناصب ودخولهم البرلمان، كما أن موقفه واضح منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يتغير، رغم اعتراض بعض زملائه الذين أسهموا في وجود جماعة الإخوان الارهابية على هذا الموقف.
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