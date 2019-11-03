برلماني يطالب بإنشاء لجان برلمانية لتقصي الحقائق

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإنشاء لجان تقصي حقائق منبثقة من لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان للرقابة على شركات قطاع الأعمال لحل المشاكل الموجودة داخلها ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى خسائرها.



وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن لجنة الشئون الاقتصادية منذ الفصل التشريعي الأول طالبت بوجود لجان رقابية للمراقبة على شركات قطاع الأعمال لحل أزماتها، بالإضافة إلى وجود لجنة أخرى تراقب الدعم التمويني من أول مايصل الميناء إلى أن يصل إلى المواطن.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم تتبع الدعم المقدم من الدولة للمواطن والتأكد من تقديمه كاملًا من عدمه.



يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".