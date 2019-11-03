Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
في واقعة غريبة تم استدعاء الشرطة في مدينة ليفونيا بولاية ميشيغان الأمريكية للتحقيق في سيارة مهجورة، وعلى الرغم من أن السيارات المهجورة ليست من الأمور الخطيرة التي تستدعي إجراء الشرطة تحقيقات لها، إلا أن هذه السيارة وهي كورفيت موديل 1981 تمتلك حكاية مريبة!

حيث أنه بعد العثور عليها تم سحبها إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات العادية بحقها، لكن فوجئ الشرطي المختص بالتحقق من رقم الشاصي الخاص بالسيارة لإيجاد مالكها من خلال شبكة معلومات إنفاذ القانون، ظهر أن رقم الشاصي “غير لائق”، وهو ما أكد أن هذه السيارة خلفها مشكلة كبيرة.

لذا قامت الشرطة باستدعاء المحقق “هول” المختص في تحقيقات السيارات المسروقة، ومن البحث في السجلات القديمة للسرقات تبين أن هذه السيارة قد سرقت منذ عام 1981، وأكد اختلاف رقم الشاصي أن السارق قد تلاعب به.

ولا تزال التحقيقات قائمة للبحث عن المالك الأصلي للسيارة الكورفيت من أجل إرجاعها له بعد مرور ما يقرب من 4 عقود على سرقتها.
شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما
شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلي ينفذ تعليمات فايلر بتغطية ملعب مختار التتش.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

الشتا رجع وهنتخن تانى .. متابع يحرج إنجى المقدم بسبب ملابسها

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

سمية الخشاب: أحمد سعد حصل على حكم حبسي من تحت لتحت.. فيديو

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

فشل إدارى ذريع فى المقاصة.. أيمن حفنى خارج الحسابات حتى نهاية الموسم

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك.. هجوم ناري من شوبير بسبب توقف الدوري

بسبب مكالمة تليفون.. اشتعال موقعة الإيحاءات الجنسية بين أستاذ جامعي وطالبة.. فاجأتني بتصرفها ورفضت الاعتذار.. والطالبة: بموت كفاية كده

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

العقارات المائلة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان في 4 محافظات