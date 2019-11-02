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توك شو

برلماني: الشباب المصري واعٍ ويدرك مقدرات الوطن

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:49 م
النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب
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توك شو
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بناء الوعي لدى المواطن أمر مهم، مؤكدًا على استمرار التواصل بين الشباب والقيادات.

وأضاف محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الشباب المصري واعٍ ويدرك مقدرات الوطن، ويحافظ عليها.

وأشار، محمد إسماعيل، إلى أنه، يشارك فى ندوات كثيرة، لبناء الوعي لدي الشباب، مؤكدًا أن العدو الصهيوني يسعى دائمًا لتضليل الشباب وذلك عن طريق الشائعات.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعميم الندوات التوعوية لدى الشباب بجميع الجامعات المصرية، منعًا للانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الشعب المصري ذكي.
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