"نورا تحلم" يحصد التانيت الذهبى بـ أيام قرطاج السينمائية

حصل الفيلم التونسى نورا تحلم على الجائزة الأولى ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (التانيت الذهبى) خلال حفل ختام الدورة 30 من أيام قرطاج السينمائيّة.



"نورا تحلم" سبق عرضه فى عدد من المهرجانات منها تورونتو السينمائي الدولي، وعرض خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وحصدت عنه هند صبرى جائزة أحسن ممثلة وهى نفس الجائزة التى حصدتها خلال ختام قرطاج فى دورة نجيب عياد قبل قليل.



الفيلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.



وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.