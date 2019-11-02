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توك شو

مصر تدخل عصر صناعة السيارات الكهربائية.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:51 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية الجديدة
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن مصر تدخل عصر صناعة وتوطين السيارات الكهربائية.

مشيرا إلى تدشين مشروع توطين التصنيع للاتوبيسات الكهربائية فى مصر والإعلان عن وصول أول نماذج المركبات الكهربائية.

وأضاف الدكتور مصطفى مراد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن وزارة البيئة قامت بعمل دراسة جدوى لجعل وسائل المواصلات أكملها تعمل بالكهرباء.

وأوضح الدكتور مصطفى ، إن دراسة الجدوي أظهرت فى حالة تحويل 1000 أتوبيس يعمل بالكهرباء كدراسة مبدئية فإن ذلك يخفض التكلفة الاقتصادية بحوالى 44.5 مليون دولار سنويا.

أكد الدكتور مصطفى ، أن الصين أكبر دولة منتجة للسيارات فى العالم وأنها تنافس وبقوة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الصناعة.
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