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أخبار البلد

هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
بعدما اطلق الاعلامى احمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، وشهد الهاشتاج اقبالا كبيرا من الجماهير واستطاع ان يحتل المركز الاول على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

‏‎#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
الجزيرة لغة الشيطان
ومن يؤمن بها مختل عقليا أو متطرف دينيا أو حليف الشيطان.

‏‎#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ قناه حقيرة عميله للصهاينة وداعش والإخوان الإرهابيين المجرمين.

‏دي النهاية الطبيعية لأقذر وأحط منصة إعلامية في تاريخ الشرق الأوسط كله ‎#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ

‏‎#الجزيره_في_مزبلة_التاريخ
قناة الجزيرة القناة الوحيده في العالم العربي والإسلامي داعمة للارهاب

‏لأنها قناة عميلة خائنة ساهمت في تدمير بلادنا لذلك نقول إن :
‎#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ

‏‎#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ
تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬
لا للخونة وداعمي الإرهاب
‏الجزيرة تسببت فى مقتل وتشريد الملايين باسم الديمقراطية ‎#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
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