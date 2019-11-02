هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب

بعدما اطلق الاعلامى احمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، وشهد الهاشتاج اقبالا كبيرا من الجماهير واستطاع ان يحتل المركز الاول على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
الجزيرة لغة الشيطان
ومن يؤمن بها مختل عقليا أو متطرف دينيا أو حليف الشيطان.
#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ قناه حقيرة عميله للصهاينة وداعش والإخوان الإرهابيين المجرمين.
دي النهاية الطبيعية لأقذر وأحط منصة إعلامية في تاريخ الشرق الأوسط كله #الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
#الجزيره_في_مزبلة_التاريخ
قناة الجزيرة القناة الوحيده في العالم العربي والإسلامي داعمة للارهاب
لأنها قناة عميلة خائنة ساهمت في تدمير بلادنا لذلك نقول إن :
#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ
تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬
لا للخونة وداعمي الإرهاب
الجزيرة تسببت فى مقتل وتشريد الملايين باسم الديمقراطية #الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
الجزيرة لغة الشيطان
ومن يؤمن بها مختل عقليا أو متطرف دينيا أو حليف الشيطان.
#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ قناه حقيرة عميله للصهاينة وداعش والإخوان الإرهابيين المجرمين.
دي النهاية الطبيعية لأقذر وأحط منصة إعلامية في تاريخ الشرق الأوسط كله #الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
#الجزيره_في_مزبلة_التاريخ
قناة الجزيرة القناة الوحيده في العالم العربي والإسلامي داعمة للارهاب
لأنها قناة عميلة خائنة ساهمت في تدمير بلادنا لذلك نقول إن :
#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ
#الجزيرة_فى_مزبلة_التاريخ
تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬
لا للخونة وداعمي الإرهاب
الجزيرة تسببت فى مقتل وتشريد الملايين باسم الديمقراطية #الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ