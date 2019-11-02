فيديو مرعب لـ أطفال يعتلون سطح قطار



واستغرق الفيديو المنشور 45 ثانية يقوم الأطفال فيه بالإمساك بحديد أحد الكبارى بالمحطة والتعلق فيه أثناء سير القطار.





نشر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو لبعض الأطفال يعتلون سطح أحد القطارات أثناء توقفه باحدى المحطات ويقومون بحركات بهلوانية خطيرة تعرضهم للموت.وكتب الفريق مهندس كامل الوزير على الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم.