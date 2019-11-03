برلماني يطالب بإنشاء لجان مراقبة على المدارس

طالب عمرو الجوهرى عضو بمجلس النواب، بإنشاء لجان تقصي حقائق منبثقة من لجنة التعليم لمراقبة المدارس بجميع المحافظات لرصدها أبرز المشاكل التي تعاني منها ومطالبة الحكومة بتقديم دعم لها من عدمه.



وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدد كبير من المحافظات التي يوجد بها مدارس متهالكة من حيث البنية التحتية أو من حيث عدم وجود فصول كافية تحتوي جميع الطلاب مما يؤدي إلى تكدس كبير داخلها ينتج عنه عدم القدرة على توصيل المعلومة للطالب.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة رصد هذه المدارس وعمل تقرير شامل بالاحتياجات الضرورية التي تتطلبها لسير العملية التعليمية على أكمل وجه، ومناقشة الحكومة لإيصال الدعم السنوي إليها.



يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".