الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن استبدال محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال مباراة فريقه أمام استون فيلا في الدوري الإنجليزي يكشف أنه لم يكتمل شفاؤه من إصابته الأخيرة.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد صلاح تحدث مع إخصائي العلاج في ليفربول ما بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.



وأضاف الإعلامي هاني حتحوت أن محمد صلاح بعد استبداله ظهرت عليه علامات التأثر من الإصابة في الكاحل ولم يستطع أن يستكمل اللقاء.

