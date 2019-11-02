منتخب السعودية يواجه باراجواي وديا

أعلن المنتخب السعودي، عن مواجهة باراجواي، وديا، في 19 نوفمبر الجارى.



وسيلعب الأخضر مع أوزبكستان في 14 نوفمبر الجارى، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس آسيا والمونديال.



ويحتل المنتخب السعودي واصفة المجموعة الرابعة بعد 3 مواجهات.



وتضم المجموعة، أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن، إلى جانب السعودية.