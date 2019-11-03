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أخبار البلد

مايا مرسى تقدم درع المجلس القومى للمرأة لسفير مصر فى إثيوبيا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
مايا مرسي _ رئيسة
مايا مرسي _ رئيسة المجلس القومي للمرأة
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أمل مجدي
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مأدبة الغداء التي أقامها اسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا على شرفها.

وجاء ذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات الوزارية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي عقدت بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في الفترة من 28 اكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019. وقد شارك في المأدبة مسئولون من مفوضية الاتحاد الافريقي .

وأعربت "مايا"، عن عميق شكرها وتقديرها للسفير وأعضاء السفارة على حفاوة الاستقبال ومساندتهم ودعمهم للوفد المصرى خلال فترة انعقاد الدورة الرابعة. كما قدمت درع المجلس للسفير تكريما له.
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