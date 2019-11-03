يوضع في الأركان .. نبات شهير يمنع الحشرات من دخول المنزل

تعاني العديد من السيدات أصحاب النظام لدرجة الوسوسة من دخول الحشرات في المنزل، نتيجة لتراكم المياه فى الأركان، فإذا كنت تخافين على منزلك من انتشار الحشرات به، عليك برش هذا النوع من النبات الشهير الذى تستخدميه فى مطبخك يوميا، لعدم دخول الحشرات المنزل نهائى.



تقدم هبة محمد أستاذ الاقتصاد المنزلى لـ"صدى البلد" أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة، وهي كالاتي:



المكونات :

نبات اللورى



طريقة التحضير :



يطحن نبات اللورى إلى أن يصير بودرة ويوزع على أركان المنزل بالتساوى ويوضع فى شقوق الجدران والأرضيات وسوف تلاحظين إختفاء النمل تماما وهذه الطريقة مجربة ومضمونة وليس لها أى آثار جانبية فهى لا تسبب أضرارا لوجود أفراد لديهم حساسية الصدر داخل المنزل فهى رائحة طبيعية جيدة ولكنها لا يستطيع النمل استنشاقها فيهرب منها .