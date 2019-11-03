Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يوضع في الأركان .. نبات شهير يمنع الحشرات من دخول المنزل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
يوضع في الأركان..
يوضع في الأركان.. نبات شهير يمنع الحشرات من دخول المنزل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من السيدات أصحاب النظام لدرجة الوسوسة من دخول الحشرات في المنزل، نتيجة لتراكم المياه فى الأركان، فإذا كنت تخافين على منزلك من انتشار الحشرات به، عليك برش هذا النوع من النبات الشهير الذى تستخدميه فى مطبخك يوميا، لعدم دخول الحشرات المنزل نهائى.

تقدم هبة محمد أستاذ الاقتصاد المنزلى لـ"صدى البلد" أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة، وهي كالاتي:

المكونات :
نبات اللورى

طريقة التحضير :

يطحن نبات اللورى إلى أن يصير بودرة ويوزع على أركان المنزل بالتساوى ويوضع فى شقوق الجدران والأرضيات وسوف تلاحظين إختفاء النمل تماما وهذه الطريقة مجربة ومضمونة وليس لها أى آثار جانبية فهى لا تسبب أضرارا لوجود أفراد لديهم حساسية الصدر داخل المنزل فهى رائحة طبيعية جيدة ولكنها لا يستطيع النمل استنشاقها فيهرب منها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفة بـ 2 جنيه فقط.. 3 مكونات طبيعية تطرد النمل والصراصير والعناكب من المنزل

فى دقيقتين وبجنيه واحد فقط ..طريقة سحرية للتخلص من الصراصير

النتيجة مذهلة.. محلول سحري للقضاء على الحشرات بالمنزل

مجربة ومضمونة.. أسرع طريقة لعمل اللانشون

ترشيحاتنا

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

بعد طرده من واشنطن.. ترامب يحضر بطولة الكيك بوكسينج في نيويورك.. فيديو

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

حكم إلصاق القدم بالقدم في الصلاة.. الإفتاء توضح طريقة تسوية الصفوف

فخر مصر .. محمد رشوان يشارك في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد