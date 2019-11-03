اخبار الفن .. سر تواجد سمية الخشاب فى إسبانيا .. وعملية تجميل حلا شيحة.. وابنة عمرو دياب تثير الجدل ببنطلون جلد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:كشف المخرج هادى الباجورى حقيقة انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس والتى انتشرت فى الفترة الاخيرة وخاصة بعد نشر ياسمين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن انفصال الأزواج.تساءل جمهور الفنانة سمية الخشاب عن رد فعلها بعد الحكم الصادر ضدها من محكة جنح الدقى بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.تسببت المتسابقة ملك ساوند فى بكاء المطربة سميرة سعيد وذلك بعد خروجها من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض حاليا على قناة MBC مصر والذى يشهد منافسة شرسة بين المتسابقين وخاصة فى فريق سميرة سعيد.كشفت الفنانة حلا شيحة عن رحلتها مع الحجاب ثم النقاب وبعد ذلك قرار عودتها الى التمثيل مرة اخرى بعد غياب استمر ما يقرب من 13 عاما.نشرت كنزى ابنة الهضبة عمرو دياب صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتسببت الصور فى اثارة الجدل الواسع بين متابعيها حيث ظهرت باطلالة مختلفة تحتفل من خلالها بالهالوين.كشف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حصلت على تعهد من الفنان محمد رمضان من أجل الالتزام بالآداب العامة أثناء تقديم حفلات غنائية على المسرح.هاجم أحد متابعي الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب ظهورها فى صورة توضح فيها خضوعها الى عملية تجميل في شفتيها.