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فن

اخبار الفن .. سر تواجد سمية الخشاب فى إسبانيا .. وعملية تجميل حلا شيحة.. وابنة عمرو دياب تثير الجدل ببنطلون جلد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

حقيقة طلاق هادى الباجوري لـ ياسمين رئيس| شاهد

كشف المخرج هادى الباجورى حقيقة انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس والتى انتشرت فى الفترة الاخيرة وخاصة بعد نشر ياسمين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن انفصال الأزواج.

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

تساءل جمهور الفنانة سمية الخشاب عن رد فعلها بعد الحكم الصادر ضدها من محكة جنح الدقى بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

متسابقة تتسبب فى بكاء سميرة سعيد |شاهد

تسببت المتسابقة ملك ساوند فى بكاء المطربة سميرة سعيد وذلك بعد خروجها من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض حاليا على قناة MBC مصر والذى يشهد منافسة شرسة بين المتسابقين وخاصة فى فريق سميرة سعيد.

الشهرة وأمهات المؤمنين.. رحلة حلا شيحة من الحجاب إلى النقاب ثم العودة للفن.. فيديو

كشفت الفنانة حلا شيحة عن رحلتها مع الحجاب ثم النقاب وبعد ذلك قرار عودتها الى التمثيل مرة اخرى بعد غياب استمر ما يقرب من 13 عاما.

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

نشرت كنزى ابنة الهضبة عمرو دياب صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتسببت الصور فى اثارة الجدل الواسع بين متابعيها حيث ظهرت باطلالة مختلفة تحتفل من خلالها بالهالوين.

لم يلتزم بالآداب العامة.. هانى شاكر يفتح النار على محمد رمضان .. فيديو

كشف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حصلت على تعهد من الفنان محمد رمضان من أجل الالتزام بالآداب العامة أثناء تقديم حفلات غنائية على المسرح.

النفخ عامل شغل.. متابع يهاجم حلا شيحة والأخيرة ترد بقوة

هاجم أحد متابعي الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب ظهورها فى صورة توضح فيها خضوعها الى عملية تجميل في شفتيها.
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