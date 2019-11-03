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حوادث

مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
احد المسعفين
احد المسعفين
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جمالات الدمنهوري
مصطفى الحداد ومحمد الرفاعى يعملات مسعفان بمرفق الإسعاف بمحافظة البحيرة وهما شابان من الشباب المشهود لهم بالشهامة والجدعنة والمخلصين فى عملهم والمكتفين بالرزق الحلال

كان المسعفان يعملان على سيارة إسعاف كود 825 بنقطة إسعاف الصحراوى بالكيلو 8 بالطريق الصحراوي وخلال قيامهما في تأمين حادث سير وقع على الطريق الصحراوى، الكيلو 107 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وعثرا على 54 ألف جنيه و500 جنيه و٢هاتف محمول بداخل سيارة الدكتور "نصيف حفناوى أحمد العفيفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أثناء نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون بعد اصابته حادث انقلاب سيارته عند الكيلو ١٠٧ بالطريق الصحراوى.

واكد محمد الرفاعى المسعف أنه قام بتسليم المبلغ لاحمد نصيف حفناوى نجل وكيل وزارة الصحة المصاب وسط دعوات من أسرة المصاب.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أصيب بجروح وسحجات وكدمات يوم الجمعة الماضى إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوى عند الكيلو ١٠٧ في وادى النطرون بالبحيرة.
مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية
مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية
مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية
مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية
مسعفان يعثران على 54 ألف جنيه داخل سيارة وكيل صحة المنوفية
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