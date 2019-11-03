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برلمان

أخبار البرلمان.. بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس.. مفاجأة بشأن أسعار فواتير الكهرباء.. وموعد إقرار قانون الإيجار القديم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار السبت 2 من نوفمبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل
أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة الكهرباء وشركتي المياه والغاز، بشأن إطلاق موقع إلكتروني وخط واتساب لاستقبال القراءات من المواطنين شهريًا.

بشرى لأصحاب المعاشات.. بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.

لا تكفي لشراء خبز.. برلمانية تطالب بزيادة النفقة إلى 1500 جنيه
أيدت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر لـ1500 جنيه للمحكوم لهم بدلا من 500 جنيه.

زيادة النفقة لـ 1500 جنيه ورفع رسوم عقود الزواج والطلاق وشهادة الميلاد.. مشروع قانون
أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو عليه الآن بصرف 500 جنيه.

بعد بيان النائب العام حول قضية الكمسري.. نقل البرلمان تطالب بتعيين معاون قطارات
قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن طلب النائب العام من وزارة النقل لوضع آليات لمنع غير حاملي تذاكر السفر الصعود إلي القطارات ليس الحل الفعلي للمشكلة، مضيفا أن المشكلة ليست مشكلة وضع الآليات ولكن المشكلة تتوقف على تنفيذ الآليات الموجودة.

البرلمان ينظر عددا من التشريعات.. إعفاءات النيابة العامة وحماية البيانات الشخصية ابرزها
تشهد جلسات البرلمان خلال الاسبوع الجاري من "الأحد حتى الثلاثاء"، نظر عدد من التشريعات بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتنظيم أوضاع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة كهيئات اقتصادية.

قضية جديدة تهدد عضوية خالد يوسف بالبرلمان.. تفاصيل
يواجه المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، شبح إسقاط العضوية لأكثر من سبب، بعضها يتعلق بممارسات غير أخلاقية منسوبة إليه، من خلال فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إدارية تتعلق بتغيبه عن جلسات البرلمان.

5 أمور تؤدي للفصل من العمل.. أبرز مواد قانون الخدمة المدنية قبل تعديله
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية، الصادر في 2016 من قبل المجلس، وذلك بعد طلبات أعضاء البرلمان بضرورة تعديل القانون، الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار.
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