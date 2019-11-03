روضة محفوظ تتحول من عشوائيات إلى منطقة حضارية متكاملة.. شاهد

قال المهندس اسامة محمد اسماعيل بالتخطيط عمراني بالإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، أن منطقة روضة محفوظ كانت من المناطق العشوائية والقديمة جدا وتم تطويرها الآن إلى منطقة جديدة بالكامل.



وأضاف أسامة محمد إسماعيل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن محافظة المنيا قامت بمجهود كبير ورهيب فى حصر عدد سكان منطقة روضة محفوظ، وتعدادهم 814 أسرة.



وأوضح أسامة إسماعيل، إن تطوير منطقة روضة محفوظ تم على ثلاث مراحل، وانتهت المرحلة الثانية والثالثة فى أواخر عام 2018.



وأكد أن عدد الوحدات السكنية فى روضة محفوظ بعد التطوير 814 وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية.