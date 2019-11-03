ماذا قال تركي آل الشيخ عن حفل عمرو دياب بـموسم الرياض | شاهد

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل الهضبة عمرو دياب، ضمن فعاليات "موسم الرياض".ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" بوستر الحفل، الذي يقام يوم الخميس، القادم 7 نوفمبر 2019، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.وتضمن بوست الحفل على المكان وتفاصيل الاستفسار لحجز التذاكر، حيث يقام الحفل على مسرح المطرب محمد عبده "فنان العرب"، بمدينة الرياض.ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.