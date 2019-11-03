أهم الأخبار .. الوزراء: للقطاع الخاص الأولوية.. القصة الكاملة لـ شهيد التذكرة بـ قطار طنطا ..مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الأولوية للقطاع الخاص.. رئيس الوزراء: مستمرون في دعم الصناعة لأنها ركيزة التنمية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان "التصنيع قاطرة التنمية"، وذلك في حضور عدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.
انتهاء فعاليات التدريب المصرى الإماراتي «صقور الليل»
نفذت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية التدريب المصرى الإماراتى المشترك "صقور الليل" الذى تم تنفيذه علي مدار الشهر الماضي بميادين التدريب القتالى المصرية وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع .
بعد إحالة الكمساري لـ الجنايات.. القصة الكاملة لـ شهيد التذكرة بـ قطار طنطا
سعى وراء الرزق واللقمة الحلال لمساعدة أسرته وكان معروفا بخلقه الحسن ، قرر أن يكافح للتغلب على ظروف الحياة ، كان يبيع الميداليات في شارع المعز بقلب القاهرة ، وحين يضيق به الحال وتقف حالة البيع والشراء كان يستقل القطار متوجها إلى الإسكندرية لبيع بضاعته على الشواطئ.
الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن استبدال محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال مباراة فريقه أمام استون فيلا في الدوري الإنجليزي يكشف أنه لم يكتمل شفاؤه من إصابته الأخيرة.
مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل
أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة الكهرباء وشركتي المياه والغاز، بشأن إطلاق موقع إلكتروني وخط واتساب لاستقبال القراءات من المواطنين شهريًا.
في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو
كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
بعدما اطلق الاعلامى احمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، وشهد الهاشتاج اقبالا كبيرا من الجماهير واستطاع ان يحتل المركز الاول على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
الأولوية للقطاع الخاص.. رئيس الوزراء: مستمرون في دعم الصناعة لأنها ركيزة التنمية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان "التصنيع قاطرة التنمية"، وذلك في حضور عدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.
انتهاء فعاليات التدريب المصرى الإماراتي «صقور الليل»
نفذت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية التدريب المصرى الإماراتى المشترك "صقور الليل" الذى تم تنفيذه علي مدار الشهر الماضي بميادين التدريب القتالى المصرية وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع .
بعد إحالة الكمساري لـ الجنايات.. القصة الكاملة لـ شهيد التذكرة بـ قطار طنطا
سعى وراء الرزق واللقمة الحلال لمساعدة أسرته وكان معروفا بخلقه الحسن ، قرر أن يكافح للتغلب على ظروف الحياة ، كان يبيع الميداليات في شارع المعز بقلب القاهرة ، وحين يضيق به الحال وتقف حالة البيع والشراء كان يستقل القطار متوجها إلى الإسكندرية لبيع بضاعته على الشواطئ.
الدوري الإنجليزي.. مفاجأة بشأن استبدال محمد صلاح أمام استون فيلا.. شاهد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن استبدال محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال مباراة فريقه أمام استون فيلا في الدوري الإنجليزي يكشف أنه لم يكتمل شفاؤه من إصابته الأخيرة.
مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل
أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة الكهرباء وشركتي المياه والغاز، بشأن إطلاق موقع إلكتروني وخط واتساب لاستقبال القراءات من المواطنين شهريًا.
في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب
عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو
كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.
هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ رقم واحد على تويتر .. ومغردون: لا للخونة وداعمي الإرهاب
بعدما اطلق الاعلامى احمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، وشهد الهاشتاج اقبالا كبيرا من الجماهير واستطاع ان يحتل المركز الاول على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :