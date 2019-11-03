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برلمان

لجذب الاستثمارات للدولة.. برلمانية تطالب بتفعيل الشباك الواحد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
ايفلين متى عضو لجنة
ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
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حسن رضوان
طالبت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنشاء لجان رقابية منبثقة من لجنة الصناعة لـ مراقبة المصانع وعمل تقرير شامل عن الخسائر والمشاكل التي تعاني منها ومناقشة الحكومة في وضع حلول نهائية لها على أرض الواقع.

وقالت إيفيلين متي لـ"صدى البلد"، إن دور البرلمان تشريعي ورقابي ومن هذا المنطلق لابد أن يكون هناك لجان مراقبة على هذه المصانع حيث انها تعتبر عمود الاقتصاد القومي للدولة والاهتمام بحل مشاكلها يدفع عجلة التنمية في الدولة.

وطلبت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تفعيل الشباك الواحد لأنه يعتبر أهم وسيلة لجذب الاستثمار في الدولة، وتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة من مكان واحد مما يساهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
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