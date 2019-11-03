Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أمر يصعب الأمور بينك وبين الشريك.. حظك اليوم الأحد برج العقرب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبرج لمواليد برج العقرب، الأحد 3/11/2019 على الصعيد الصحى والمهني والعاطفى.

برج العقرب:
مهنيًا: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة. تزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ الى جانبك
عاطفيًا: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزًا عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما
صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26/8/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 28 /8 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الخميس 29/8/2019.. برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 9-9- 2019

صحيا ومهنيا وعاطفيا ..توقعات الأبراج وحظك اليوم للعقرب

حظك اليوم الأحد 15 /9 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

ترشيحاتنا

سوداني يطعن مصريا في السعودية.. والشرطة تتدخل.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول الدراماتيكى على أستون فيلا

توقف عن تناولها فورا.. نوع من اللحوم بها مواد مسرطنة ومسممة

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

اخبار الفن .. سر تواجد سمية الخشاب فى إسبانيا .. وعملية تجميل حلا شيحة.. وابنة عمرو دياب تثير الجدل ببنطلون جلد

بعد طلاقها.. سيدة تطلق النار على أطفالها الثلاثة.. تفاصيل صادمة

Advertisements

طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

مش هاسيب حقى.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد حصول أحمد سعد على حكم بسجنها 3 سنوات

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة حول عودة الجماهير وتطبيق تقنية الفيديو

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

محمد صلاح يتعرض لهجوم حاد بسبب صورة.. كهربا يشعل أزمة بين الزمالك والأهلي في الكورة مع ملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

مدحت صالح يختتم ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية .. صور

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها