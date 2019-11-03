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فن

سيدة البحر السعودي يحصد التانيت البرونزى لـ أيام قرطاج السينمائية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
سيدة البحر
سيدة البحر
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محمد نبيل
حصل فيلم سيدة البحر للمخرجة السعودية شهد الأمين على جائزة التانيت البرونزي في أيام قرطاج السينمائية - المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

تعيد المخرجة السعودية شهد الأمين السينما السعودية إلى الأضواء بعرض فيلم سيدة البحر في أيام قرطاج السينمائية، لينال إشادة واسعة وإيجابية من قبل النقاد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقالات النقد المختلفة.

الفيلم يحكي معاناة المرأة في المجتمعات الذكورية بشكل احترافي، وتقديم وضعية المرأة بطريقة ذكية، وفيها من الجرأة الكثير".

ينافس فيلم "سيدة البحر"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة ال30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في الفترة بين 26 أكتوبر و2 نوفمبر بعد عروض عالمية في مهرجانات سينمائية بارزة كان أخرها لندن ولوس أنجلوس.كما سيشارك أيضا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 20 إلى 29 نوفمبر) في دورته الـ41.

ويحكي فيلم "سيدة البحر"، حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضة العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي،.

فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز ، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري, ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة و أشرف برهوم و يعقوب الفرحان و فاطمة الطائي, وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.
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