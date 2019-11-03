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مرأة

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
أطرد السموم من جسمك
أطرد السموم من جسمك
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكى العديد من الأشخاص من تراكم الدهون والسمنة، وللقضاء على هذه المشكلة يمكنك تناول كوب من هذا المشروب لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة والدهون.

أكد الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية، أن مشروب الديتوكس الأخضر يطرد السموم من الجسم ويرفع معدل الحرق ويساعد علي إنقاص الوزن بشكل فعال.

وشرح صبري مكونات المشروب والتي هي:
-كسبرة خضرة.
-بقدونس.
-كرفس.
-حبة خيار.
-عصير ليمون.
-ماء.

وعن طريقة التحضير قال أخصائي التغذية:
توضع جميع المكونات في الخلاط ويضرب جيدًا ثم يصفى ويصب للتناول.
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