لا تتردد في الفحص.. احذر تجاهل تلك الأصوات في سيارتك.. فيديو

يفاجئ سائقو السيارات بأعطال غير متوقعة في مركباتهم، ليظهر فيما بعد تجاهلهم لبعض الأصوات التي يبدو بعضها بسيطة للغاية، ولكن تجاهلها يمثل أزمات ومشاكل كبيرة داخل مكونات السيارة.



في صدد ذلك نرصد لكم في التقرير التالي أبرز الأصوات التي لا يجب أن تتجاهل وجودها في سيارتك، ويتحتم عليك خلالها مراجعة الفنيين المختصين لعلاجها.



-الأصوات الصادرة من إطارات سيارتك قد تصدر عن عيوب او تلفيات جسيمة في مكونات الإطار، خاصة أن الإطارات هي جزء السيارة الوحيد الملامس للأرض، فلا تتردد في مراجعة الفنيين حتى لا تعرض سيارات وحياتك للخطر.



-أصوات الفرامل إحدى الأصوات المميزة التي يستطيع تميزها السائقين بسهولة، حيث تظهر صفارة عالية مع ضغط الفرامل، ما يحتم مراجعة الفني قبل أن تتلف مكونات الفرامل من "تيل وطنابير"، فضلا عن تعريض حياتك للخطر، فسوف تنهار وتضعف الفرامل تدريجيا بعد ذلك وتطر لدفع مبالغ باهظة نتيجة التأخير في العلاج.



- وجود أصوات في المحرك خلال تشغيله أو بعد إيقافه بثواني يجب مراجعتها بشكل جيد، فقد يكون هناك تسريب في دورة المياة داخل السيارة، وهو ما يحدث الصوت.



-أصوات النق داخل المحرك خاصة لو كانت بشكل مفاجئ، في الأغلب ما تكون بسبب وجود مشاكل في زيت المحرك، ما يتوجب تغييره بشكل فوري.



-أصوات من نظام العادم "الشكمان"، قد تكون من وجود تسريب داخل نظام العادم، فتعلوا الأصوات تدريجيا مع الضعط علي دواسة البنزين.