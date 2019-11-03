بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

فاجأت لؤلؤ عبدالعزيز، إحدى مشاهير موقع إنستجرام والتي تعيش في الرياض، متابعيها بظهورها في شكل جديد خلال مقطع فيديو تقمصت فيه شخصية "الجوكر" الشهيرة، بالمكياج الصاخب وبسيجارة في فمها، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



تأثرت لؤلؤ بشخصية الجوكر التي ظهرت في الفيلم الأخير، وكيف ركز على معاناة المرضى النفسيين، والأشخاص الذين تعرضوا للتنمر طوال حياتهم فانفجروا ليصبحوا الأخطر على الإطلاق.



في نصف ساعة جهزت لؤلؤ للشخصية وتجهزت بالكامل ووضعت نفس الماكياج وارتدت بدلة مشابهة لبدلة الجوكر الحمراء الشهيرة، وقالت لموقع العربية إنها كانت تفتقد لبعض الألوان من نفس الدرجة لكنها تصرفت.



أثار تقمصها للشخصية جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن فتاة خليجية تعيش في الرياض تظهر بهذا الشكل وبسيجارة في فمها، لكنها قالت إن الأمر لا يهمها فهي كويتية واعتادت تقليد الشخصيات مثل انجلينا جولي والزومبي.