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رياضة

زيزو: تلقيت عرضا من الأهلي قبل الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد "زيزو"
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن كواليس عودته من الاحتراف في الدوري البرتغالي للانضمام إلى الفريق الأبيض.

وقال زيزو خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت إنه كان لديه مشاكل في 2017 و2018 بسبب تعرضه لحالة سرقة أوراق الإقامة في البرتغال".

وأضاف زيزو، أن فريق مورينسي حاول استخراج أوراق جديدة لي ولكن الأمر لم ينجح، وبقيت 9 أشهر دون اللعب حتى انضممت للزمالك في يناير".

وتابع زيزو:"لم أرغب في ضياع الموسم دون لعب ثم تلقيت عرضا من الزمالك، وأي لاعب يشرفه اللعب فيه".

وأشار زيزو الى أن الأهلي قدم له عرضًا ولكن غير رسمي قبل تلقيه عرض من الزمالك، وكان عرض المارد الأحمر شفهيًا فقط.

وأكد زيزو أن فرصة احترافه مازالت في حساباته، ولو جاءت فرصة مناسبة له والزمالك سيوافق على العودة للاحتراف".
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