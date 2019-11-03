ضحية التذكرة.. النائب العام يطالب النقل بوضع آلية لاستقلال القطارات.. برلمانيون: وجود معاون للكشف على تذاكر المسافرين ضرورة.. ومطالب بعدم المساس بكرامة المواطن

أحمد الخشب: ضرورة تعيين معاون في جميع القطارات للكشف عن صحة التذاكر

جمال آدم يوضح كيفية حل أزمة ركاب القطارات غير حاملي التذاكر

برلماني يطالب بتطوير القطارات المتهالكة



قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن طلب النائب العام من وزارة النقل ليس الحل الفعلي للمشكلة، مضيفا أن المشكلة ليست مشكلة وضع الآليات ولكن المشكلة تتوقف على تنفيذ الآليات الموجودة.



وحول هذا الأمر، قال أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن طلب النائب العام من وزارة النقل ليس الحل الفعلي للمشكلة، مضيفا أن المشكلة ليست مشكلة وضع الآليات ولكن المشكلة تتوقف على تنفيذ الآليات الموجودة.



ولفت النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن شرطة النقل هي المسؤولة عن تنفيذ الآليات في المحطة، موضحا أن من الضروري التدخل بشكل فعلي لمنع غير حاملي التذاكر الصعود إلي القطارات و في إطار ذلك يجب وجود معاون قطارات للكشف على تذاكر المسافرين و صحتها.



وشدد عضو لجنة النقل و المواصلات بالبرلمان، على أن مصر بلد قائمة علي القانون و لكن في إطار المحافظة على كرامة وحياة المواطنين.



ومن جانب آخر تحفظ النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل و المواصلات، بالبرلمان، على الطلب المقدم من النائب العام إلى وزارة النقل و المواصلات ، لأنه غير فعال وحده لحل المشاكل.



وأوضح النائب جمال آدم، لـ "صدى البلد"، أنه من الضروري مساعدة الحكومة من قبل وسائل الإعلام عن طريق نشر الوعي الثقافي للمواطنين من حيث الواجبات والحقوق في إطار اللوائح التي تصدرها هيئة النقل والمواصلات.



وأضاف عضو لجنة النقل، أنه بهذه الطريقة سيكون المواطنين أكثر معرفة للعواقب التي ستطبق عليهم جراء ارتكاب الأخطاء وفي إطار ذلك ستقل الأخطاء الناتجة عن عدم المعرفة باللوائح و القوانين.



وعلق النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار النيابة العامة بتوجيه القائمين علي وزارة النقل والمواصلات معقبًا:" السماح للمواطنين بدخول القطارات ضرورة"



وأضاف قرقر لـ"صدى البلد"، أنه لا بد من منع المواطنين الغير حاملي التذاكر بدخول القطارات وبعد ذلك يتم محاسبتهم وتوقيع غرامات مناسبة عليهم داخل القطارات، لافتًا الي أن هناك بعض المواطنين الذين يحتاجون الي السفر لظروف خاصة ولكن مع عدم توافر تذاكر في المحطه ، مما يجعلهم غير قادرين علي تلبية احتياجاتهم.



وطالب عضو لجنة النقل بالبرلمان، بتطوير القطارات المتهالكة التي تعاني من فقر في الخدمات، وتقديمها بأقل سعر للتذكرة وتصبح في نفس الوقت بكفاءة عالية للتيسير علي المواطنين الذي لا يملكون المال الكافي لحجز القطارات المميزة، فضلا عن زيادة الأمن والأمان.



كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ۹۳4 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة.



وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

قدمت النيابة العامة طلبا للقائمين على وزارة النقل والمواصلات لإيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات، وبتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، متابعة: "والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكام القانون فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون".وأمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا، في جريمة قطار طنطا.وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت القيام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما؛ وهو ما يساوى قانونا وجهها بفعل تقترفه يداه.وأفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.