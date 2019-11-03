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رياضة

عاشور الأدهم يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
عاشور الأدهم
عاشور الأدهم
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حسن العمدة
كشف عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أسباب رحيله عن فريق الأهلي وهو في الـ18 من عمره.

قال عاشور الأدهم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كان من الصعب المشاركة مع الأهلي في ظل وجود لاعبين كبار مثل محمد شوقي وحسن مصطفى وأكوتي منساه".

وتابع: "المصري وقتها تفاوض مع الأهلي ونجح في إنهاء الصفقة، وانتقلت للمصري وقضيت فترة رائعة في مسيرتي".
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