عاشور الأدهم: الظروف المادية في الزمالك كانت صعبة خلال فترة تواجدي

أكد عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن فترة تواجده بين صفوف الزمالك كانت صعبة للغاية.



وقال الأدهم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لم أكن موفقا في الزمالك ولم أنجح في تقديم ما كنت أقدمه في المصري".



وتابع: الظروف المادية في الأبيض كانت صعبة.



واختتم: في إحدي المباريات تلقينا هزيمة، فقال لي حسام حسن: "انت خلصت التسديدات في المصري ومش هتسدد معانا"؟.

