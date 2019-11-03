عاشور الأدهم: لم أقصد مضايقة جمهور الزمالك.. وهذا سر احتفالي

أكد عاشور الأدهم، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يقصد مضايقة جمهور الزمالك عندما سجل أمامهم بقميص الجونة.



وقال عاشور خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أقصد إني أزعل جمهور الزمالك لما سجلت في مرماهم عندما كنت لاعبا مع الجونة".



وأضاف: "كنت أريد أن إيصال رسالة لهم بأن لدي إمكانيات فنية كبيرة لم أستطع إظهارها مع الزمالك ليس إلا".

