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رياضة

زيزو عن الزمالك: جاهزون للعب القمة في أي وقت ونحن الأقرب للفوز بـ الدوري.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:25 ص
احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان سببا في انضمامه للمنتخب المصري قبل معسكر استعداد مبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال زيزو خلال تصريحاته في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" إن الزمالك كان سبب انضمامه للمنتخب، وخطوة قدومه للأبيض والعودة من الخارج كانت مهمة له على المستوى الشخصي".

وأضاف زيزو، أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء قط، منذ أول تدريب له مع الزمالك يوم 2/2 وأول مباراة بعدها كانت يوم 8 /2.

وأوضح لاعب الزمالك،: "كنت أنفذ تعليمات المدير الفني بشكل جيد وقت تواجد جروس، ولم أكن أهتم بالتسديد أو إحراز الأهداف، الأهم هو فوز فريقي".

وأشار زيزو الى أن الزمالك والجهاز الفني واللاعبينى جاهزون للعب القمة في أي وقت، والزمالك الأقرب للفوز بالدوري حاليًا".
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