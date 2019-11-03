العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

نصح الدكتور محسن نادي استاذ الطب البديل، بتناول هذا النوع من العشب الذى يعتبر بمثابة مقوي طبيعي للرجال ويحمي الشرايين ومقوي للقلب.



تقوية الجهاز المناعي:



نبات الزعتر، يحتوى على مواد شديدة تعمل على تقوية الجهاز المناعى لدى الانسان، يحتوى على مواد لها خاصية مسكنة للألم ومطهرة ومنشطة للدورة الدموية، وينشط الزعتر عامة كل الوظائف المضادة للتسمم، ويسهل إفراز العرق، ويدر البول.



ويحتوي على مواد مقوية للعضلات وتمنع تصلب الشرايين ويعمل على توسيع الشرايين وتقوية عضلات القلب ويعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول.