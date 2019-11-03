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حوادث

لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع الحماية المدنية للتوجه على الفور لموقع العقار ؛ حيث تم عمل كردون أمني حول العقار المائل بمنطقة البطاط بحي بأبو الريش بمدينة دمنهور ، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية و إخلاء العقار من السكان ، وتم فصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على أرواح المواطنين .

كما قرر اللواء المحافظ تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة ، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل ، لحين الإنتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة .

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب فى ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة حفاظا على. حقوق الموطنين من أصحاب العقار المائل .
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
لجنة هندسية لفحص حالة العقار المائل بـ دمنهور
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