الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة خلال أكتوبر.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأرقام الملاحية للقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية وأعداد السفن المارة في تاريخ القناة.



وتابع ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه تم استرداد الأموال التي تم إنشاء قناة السويس الجديدة وذلك خلال عام واحد وتم رد أموال شهادات استثمار قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه والعائدات أيضا.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة حيث كان في السابق يتم مرور نحو 42 سفينة في اليوم وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة يتم مرور 60 سفينة في اليوم، مقابل 320 مليون دولار إيرادات شهرية وارتفع إلى نحو 520 مليون دولار بعد شق قناة السويس الجديدة.



وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن الوقت المستغرق لمرور السفن في قناة السويس نحو 11 ساعة ولا يوجد انتظار للسفن عكس السابق كان 8 ساعات قبل إنشاء قناة السويس الجديدة.