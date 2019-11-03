رائد لبيب: فريد شوقي رجعني للإخراج بعد توقف 4 سنوات

كشف المخرج رائد لبيب عن الدعم الكبير الذي قدمه له الفنان فريد شوقي، قائلا: "فريد شوقي دعمني كتير وهو اللي رجعني للإخراج بعد ما قعدت في البيت 4 سنوات".



وقال رائد لبيب خلال تصريحات تلفزيونية، إنه بعدما اتخذ قراره بعد العمل كمساعد مخرج، والعمل كمخرج توقف عن العمل لمدة عامين، وبعدها قدم أول عمل من إخراجه وهو مسلسل"هند والدكتور نعمان"، مشيرا إلى أنه رغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وقتها إلا أنه لم يقدم بعده أي أعمال جديدة لمدة 4 سنوات.



وأضاف أن من أعاده للإخراج بعد هذا التوقف كان الفنان فريد شوقي، الذي كان وقتها يجهز لعمل جديد فضل أن يكون مخرجه هو رائد لبيب.