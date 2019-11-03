إبراهيم عبد المجيد: أول مكافأة أحصل عليها كانت 5 جنيهات

قال الروائى إبراهيم عبد المجيد، إن أول مكافأة حصل عليها نظير نشر قصة له فى إحدى المجلات كانت 5 جنيهات، وهو مبلغ كبير وقتها، مشيرا إلى أن نشأته فى الإسكندرية أثرت كثيرا فى أعماله.



وأضاف "عبد المجيد" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "Ten"، أن الإسكندرية كانت دائما مختلفة على مر العصور، ربما وجودها على البحر كان يعطيها ذلك الاختلاف، موضحا أن الإسكندرية كانت مدينة العالم، حيث كانت تضم جميع الجنسيات، حتى إنها كانت تضم مقابر للمفكرين الأحرار، ونشأ فيها الشاعر الشهير إيليا أبو ماضى وكان يبيع دخان مع جده فيها، مشيرا إلى خروج الأجانب من الإسكندرية كان كارثة.



وأكد إبراهيم عبد المجيد، أن كل رواياته كتبها عن الإسكندرية، إلا أربع روايات فقط كانت عن القاهرة، موضحا أنه ظل 6 سنوات يكتب ويقرأ ويزور مقابر ومناطق مختلفة من المدينة من التى تأثرت بالحرب، من أجل يدخل أجواء الحرب، لافتا إلى أنه والده حكى له الكثير عنها وتأثر بتلك الحكايات.



وكشف إبراهيم عبد المجيد، إنه وجد التأثر بروايته حتى فى الفئات العمرية الجديدة، مشيرا إلى أن شعر بالسعادة عندما قام بحفل توقيع ووجد طوابير من الشباب، حتى إنه لم يكن يعرف ماذا يهدى هذا الشباب فى توقيع روايته "لا أحد ينام فى الإسكندرية" إلا بالدعوات بالنجاح والتوفيق.