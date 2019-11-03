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توك شو

محلل سياسى عن القصف الإسرائيلي: الاحتلال يصدر أزماته الداخلية بعد فشل الانتخابات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
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توك شو
قال شرحبيل الغريب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف أحد المواقع التابعة للفصائل شرقي محافظة خان يونس وأسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين يؤكد أن هناك نية إسرائيلية مبيته لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الغريب خلال مداخلة في قناة الغد، أن هذه العملية الإسرائيلية الغاشمة جاءت ردًا على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصدر أزماته الداخلية بعد فشل جولة الانتخابات الإسرائيلية الثانية.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إلى أن حركة حماس أدانت واستنكرت عملية القصف الإسرائيلي على منطقة خان يونس، وأكدت أن مثل هذه الأعمال قد تجبر الطرفين على إشعال الأوضاع مجددًا، وناشدت الفلسطينيين بالالتفاف ووحدة الصف.

وأوضح أن قوات الاحتلال تعمل على بث روح الفرقة بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على غرفة العمليات المشتركة لتحقيق مكاسب سياسية.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخريْن.
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