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منوعات

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
أثرياء بريطانيا
أثرياء بريطانيا
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عزة عاطف
يخطط عدد من الأغنياء الأكثر ثراءً في بريطانيا للخروج منها إذا تولى حزب العمل السلطة الشهر المقبل، حيث أجرى المليونيرات والمليارديرات مكالمات خفية بمحاميهم ومحاسبيهم حول كيفية نقل أصولهم بسلاسة إلى الخارج.

تسببت السياسات التي يمكن أن يطبقها جيريمي كوربين مثل فرض ضرائب على الثروات التي تتجاوز 125 ألف جنيه إسترليني ، في فرض قيود على المدارس الخاصة وكذلك زيادة ضريبة الدخل.

وأصبح تهديد فوز حكومة حزب العمل مصدر قلق بالنسبة لهم أكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقول «جيفري تود» محامي في شركة باود هاتفيلد لصحيفة الجارديان إن العديد من عملائه قاموا بالفعل بتجهيز الأوراق اللازمة للسفر خارج البلاد.

وأضاف: 'الكثير من الأفراد ذوي الثروة العالية قلقون بشأن الاضطرار إلى دفع ضرائب أعلى بكثير على ثرواتهم وقد تجهزوا بالفعل لإمكانية فوز حكومة كوربين"، رغم أن حزب العمل لم يكشف عن بيانه بعد بشأن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

لكن بيان عام 2017 تضمن تعهدًا بزيادة في معدل الضريبة على الدخل، فبدلًا من فرضها فقط على من دخلهم أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني فسيتم تطبيقها على من يبدأ دخله بـ 80 ألف جنيه إسترليني.

وبالفعل فقد أصبحت الآن آليات نقل الثروات خارج البلاد مرتبة لدى الكثير من الأغنياء، فقط متوقفة على توقيع الأوراق والسفر، وأكدت ذلك «جوسي هيلز» مديرة الضرائب في شركة Pinsent Masons، فلديها عملاء يفكرون في الانتقال إلى سويسرا بسبب مخاوفهم.

وصرحت للصحيفة "أود التنبيه بأن 80٪ من عملائهم فكروا في تداعيات حكومة كوربين، فمن بين الذين يفكرون في المغادرة الملياردير «جون كودويل» مؤسس شركة Phones4u ويمتلك ثروة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني، يقول "لو أصبح كوربين رئيسًا للوزراء، فسأذهب لأعيش في جنوب فرنسا".
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