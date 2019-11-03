بعد مقر الكاف.. مصر تدرس احتضان جميع مقرات الاتحاد الأفريقية

كشف اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" عن تقديمه بطلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لتخصيص أرض تكون مقر لكافة الاتحادات الافريقية حتى وان كان مقرها خارج مصر وإنشاء أكاديمية رياضية لتطوير الحكام والمدربين واللاعبين.





وأضاف ناصر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان وزير الرياضة على الفور قدم الطلب إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، وننتظر القرار.





وأشار رئيس الأوكسا إلى أن مصر تتطلع لانشاء محكمة رياضية بعد التنسيق مع المحكمة الرياضية "الكاس"، وهي فكرة تم طرحها من سابقونا، ونسعى لتنفيذها ، فنحن نكمل بعضنا البعض.





وكانت مباحثات نقل مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" من مصر قد انتهت بتوقيع اتفاقية بين وزير الرياضة ، مع رئيس الكاف أحمد أحمد ، وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي ، لتخصيص أرض ملحقة بمقر الكاف بمدينة اكتوبر لإنشاء أكاديمية لتعليم كرة القدم بدلا من الموجودة بالكاميرون.



