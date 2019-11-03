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رياضة

النيل يحتضن الرياضة الإفريقية بأسلحة الريادة المصرية..رئيس الأوكسا يكشف أسرار الاحتفاظ بمقر الكاف

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
تكريم اللواء أحمد
تكريم اللواء أحمد ناصر على هامش الحديث
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حوار/ ريهام بكير - عدسة / أحمد رمضان
الأوكسا والأونكا والمفوضية الاجتماعية "مثلث" الرياضة الافريقية
الأوكسا تسعى لحماية جميع الاتحادات الافريقية

تحدث اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" عن تحديات ومهام الأوكسا في حوار يكشف أسلحة مصر في العودة للريادة في الرياضة الإفريقية ، من منافسات وتنظيم بطولات واحتضان ما يقرب من 32 مقر اتحاد افريقي رؤسائهم مصريين

ماهي الأوكسا .. اي اتحاد الاتحادات الافريقية ؟

الاوكسا اتحاد عمره 35 سنة ، ورئيسه يتعامل مع وزراء الرياضة الافارقة ، في الملفات التي تخص الاتحادات الافريقية بمختلف اللعبات ، وحين تولى اللواء أحمد الفولي ، رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، سعى لاستقلال الاوكسا بالحصول على أول مقر مستقل في ياوندي بالكاميرون .

متى توليت رئاسة الأوكسا ؟

في 2015 عقب اعلان الفولي في رغبته بعدم الترشح ، وبالتنسيق مع الجميع ، تم اختياري من قبل رؤساء الاتحادات الافريقية وكان عددهم حينها 14 اتحاد ، في اكتوبر 2015 .

عقب توليك المنصب .. ما هي الملفات او الاهداف التي وضعتها أمامك ؟

كنت افكر في "كيف اصنع كيان قوي" بمساندة رؤساء الاتحادات ، وهذا ما حدث في خلافنا مع اتحاد اللجان الاولمبية الافريقية "الانوكا" ، بعدما تم حل منظمة وزراء الرياضة الافارقة واصحبت المسؤولية تقسم على 3 ، الاتحاد الافريقي السياسي ، "المفوضية الاجتماعية " برئاسة السودانية اميرة الفاضل ، والاوكسا والانوكا برئاسة مصطفى جيراف وهذا مثلث الرياضة في افريقيا ، لتوفير الملاعب وقرار الدولة والاتحادات بمساعدة لجنة منظمة محلية لاي دولة تنظم بطولة افريقية.

الكثير لا يعلم ما هو دور الأوكسا ؟

الأوكسا دورها ، ان توفر المناخ المحايد للجميع بشأن اي لعبة ، الملاعب ، التحكيم ، الكشف عن المنشطات ، المشاركات ، ونتدخل في حالة وجود اي ازمة او طعن من خلال لجنة مشكلة ، ولدينا مسؤولية اجتماعية ايضا ، بتعظيم دور الرياضة ، وهنا يأتي توصيف الرياضة القوي السياسية الناعمة.

ما تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة الرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم في حضورك؟

هي اتفاقية تم توقيعها بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع رئيس الكاف أحمد أحمد ، وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي ، لتخصيص أرض ملحقة بمقر الكاف بمدينة اكتوبر لانشاء اكاديمية لتعليم كرة القدم بدلا من الموجودة بالكاميرون.

وهل ذلك انهى الاتجاه إلى نقل مقر الكاف من مصر ؟
مصر انهت تلك المحاولات بقرار دولة ، بمعنى ان عندما توجه وزير الشباب والرياضة ، لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ، للمشاورات في متطلبات الكاف ، وبناء على تفويض الوزراء لصبحي ، انهى التفاوض بكل دبلوماسية ، والامر حاليا على طاولة مجلس الشعب لحسمه.

وللعلم ، مصر اول من اقامت الكاف ، وكان له دعم مادي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وهذه معلومة لم يعرفها الكثير من الاجيال الحديثة.

ما هي المحاولات التي اجريت لنقل الكاف من مصر ولماذا ؟

في البداية ، أحب ان اوضح ، ان الجمعية العمومية لاي اتحاد هي صاحبة القرار ، ولكن من حق اي دولة ان تصنع لنفسها "لوبي" اي تستقطب اصوات في اي ملف مطروح للتصويت ، ويجب ان يكون التصويت ثلثي الاعضاء لنقل المقر ، بالاضافة الى نقل صورة غير حقيقية لشحن الاعضاء على التصويت ضدك ، وبكل امانة لم ار ذلك من عيسى حياتو او احمد احمد ولكن كانت توجد محاولات وتهديدات لم ترتق للخطوة الرسمية.

كم عدد المقرات الافريقية لمختلف الاتحادات في مصر ؟

كان هدفي بعد تولي منصب رئيس الاوكسا زيادة عدد المقرات في ظروف مختلفة عن الفولي الذي كان هدفه اولا استقلالية الاوكسا ، بتوفير مقر مستقر في الكاميرون ، وقمنا بعمل مقر اخر في مصر وفقا لاتفاق الجمعية العمومية ، خاصة بضرورة توفير مقر بحسب جنسية رئيس الاتحاد ومن الممكن ان نخصص مقر في اكثر من دولة افريقية ، تخفيفا لمشقة السفر بين الدول الافريقية.

ووصلنا بعدد الاتحادات الافريقية وهي الجمعية العمومية للانتخابات من 2019 حتى 2023 الى 32 اتحاد افريقي رؤسائهم مصريين حيث اننا اضفنا ما يقرب الى 18 اتحاد وستكون مقراتهم في مصر وهذا بفضل سياسة الدولة الحالية.

ما هي ابرز الاتحاد الافريقية الموجودة بمصر ؟

ومن ابرز الاتحادات الافريقية التي مقرها في مصر ، الطائرة والقوس والسهم والرماية والدرجات والترايلثون وكرة القدم برغم ان رئيسه ليس مصري ولكن مقره في مصر، والاتحادات الجديدة بمصر ، الفروسية ، والكلا والهجن وكرة الطائرة جلوس واتحاد الرياضة للجميع ، وطبعا زيادة الاتحادات يرجع للادارة الجيدة لزملائي اعضاء الاوكسا والتعاون المثمر بيننا جميعا.

اجدك تشيد بمفاوضات وزير الرياضة .. ما السبب ؟

بالفعل لأنه يدير اي أزمة ، بحنكة كبيرة ، ولم يسع لتصدر المشهد لابراز خطواته بل يكتف بحل الازمة بصمت ، وحديثي ليس مجاملة او نافقا لانني لا انتظر منصب او غيره من اي احد ، فقد مر عليّ ما يقرب من 18 وزير ، منذ ان كنت لاعبا حتى الان ، وكل وزير له سلبيات وايجابيات وهذا امر طبيعي.

واشكر القيادة السياسية في اختيار اشرف صبحي ، لعدة أسباب وهي : انه شاب لديه خبرة في القطاع الخاص والعام واستاذ جامعي تكنوقراط ، الى جانب عمله سابقا في الاستثمار والتسويق والعلاقات العامة داخل مصر وخارجها ، ورئيس تنفيذي لستاد القاهرة ومساعد وزير وعندما استقال لم يتحدث عن الاسباب وهذا احترام للعمل والمسؤولية.

وبكل امانة ، متحيز له لكل ماذكرته سابقا ، بالاضافة الى انه يسمع وجهات النظر المختلفة وحينما يقتنع ان هناك رأي اصوب من رأيه يغيره على الفور دون تردد .

وماذا عن دعم وزارة الشباب والرياضة للمسؤولين المصريين في كافة الاتحادات بمختلف المناصب ؟

لم اشعر باهتمام وزاري منذ توليت رئاسة الاوكسا الا بعد تولي اشرف صبحي الحقيبة الوزارية مع احترامي لكل من سبقوه.

كيف ذلك ؟

اول مطالبنا ، بزيادة الدعم والمقرات ، لم يتردد ولكن بما يتناسب مع خطة الحكومة التي تدعو لترشيد النفقات ، وذلك لمنع اي دولة من تنفيذ اغراضها بسحب الثقة من مصر بعروض مالية مغرية ، وهذا لن يحدث حيث ان الدولة تساندك بتوفير معسكرات تدريبية واحتضان بطولات قارية ، واقامات على اعلى مستوى.

ماذا تقصد بتقديم عروض مالية مغرية ؟

هذا الامر نجده على سبيل المثال في المغرب ، بمنح الاتحادات الافريقية 500 الف دولار للاتحاد الواحد ، توفير سيارات ، وتوفير مقرات مميزة ، ومصر لن تقل عن ذلك وفقا لامكانياتنا ، فقد عرضت على وزير الرياضة تخصيص ارض تكون مقر لكافة الاتحادات الافريقية حتى لو مقرها خارج مصر وانشاء اكاديمية رياضية لتطوير الحكام والمدربين واللاعبين ، وقدمنا الطلب لمجلس الوزراء وفي انتظار الرد.

ونطلع ايضا لانشاء محكمة رياضية بعد التنسيق مع المحكمة الرياضية الكاس ، وهي فكرة من سابقونا ، فنحن نكمل بعضنا البعض.

كيف ترى الخلاف بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ؟

لا يوجد خلاف بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ، فكل جهة لها حقوق وعليها واجبات ، وهذا ما يحدث حاليا فوزارة الرياضة تمنح اللجنة كافة حقوقها ، المادية والمعنوية ، مع حق الوزارة في سؤالها عن اوجه التفقات.

ووفقا للميثاق الاولمبي الدولي فيجب ان يكون تناغم وتجانس بين اللجنة الاولمبية والوزارة بيما يتناسب مع قانون الدولة ، والاولمبية الدولية لا تتدخل مالم يلجأ اليها اللجنة المحلية لاي دولة ، وهذا ما حدث وقت خالد زين رئيس اللجنة السابق من اسلوب صراعات ، ولكن الان بيتم احتواء الازمات.

هل ترى مصر قادرة على تنظيم دورة ألعاب إفريقية على غرار المغرب ؟

عفوا .. مصر دائما هي الرائدة بدليل تحطيم الابطال المصريين الرقم القياسي في البطولة باحراز اكثر من 270 ميدالية متنوعة ، والنجاح في تنظيم امم افريقيا 2019 والتي استغرقت 5 شهور عمليا لاستضافتها ، والعالم كله تحدث عن نجاح مصر في التنظيم ، والتحدي والاصرار المصري الذي جعل الجميع لا ينام والعمل على قدم وساق للنجاح من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الرياضة لاصغر عامل في الملاعب، وخلال ايام نستضيف أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

برؤيتك .. هل استعادت مصر ريادتها الرياضية افريقيا ؟

بكل تأكيد ، لان العودة للريادة لم تكن رياضيا فقط ، بل سياسة مصر العامة ، حاليا جعلت مصر رئيس الاتحاد الافريقي بعد ان كانت مستبعدة من الاتحاد ، والرياضة جزء من السياسة العامة ، وكان لي الحظ في حضور تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الافريقي وكنت فخور بشكل غير طبيعي

لأن الرئيس تحدث بكلمة ترحيب وسياسة عامة لتطوير القارة وجدول اعمال ، وهذا يوضح الدراسة الوافية التي قام بها لعرض ذلك في دقائق ، ما جعل الجميع يقف له تقديرا واحتراما.
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