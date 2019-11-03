تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

أحببت امرأة شرب الشاي لدرجة أنها رتبت للحظتها الأخيرة بأن تكون في تابوت مزين مثل علبة من أكياس الشاي، وأوصت ابنتها بهذه التعليمات الغريبة قبل وفاتها، فقد كانت تشرب ما يزيد عن 40 كوبا من الشاي يوميًا.



أخبرت امرأة بريطانية تدعى «تينا واتسون» مدمنة على الشاي ابنتها بأنها لا تريد التابوت الخشبي العادي أو النعش، وبدلًا من ذلك صرخت "أريد أن أدفن في تابوت يشبه صندوقًا ضخمًا من أكياس الشاي".



وبالفعل تحققت أمنيتها، حيث تفاجأ الحضور خلال الجنازة بتابوت يشبه علبة الشاي وقد وضعت فيه العجوز التي أدمنت حب الشاي طوال حياتها وفقًا لصحيفة مترو.



توفيت الأم تينا عن عمر يناهز 73 عامًا، تقول ابنتها ديبس بأن والدتها كانت دائما مبتهجة رغم مرورها بمشاكل صحية مثل التغلب على السرطان مرتين وبتر ساقيها، وقالت "لقد فقدت إحدى ساقيها بعدما قرصتها حشرة في أسبانيا قبل 14 عامًا، ثم فقدت الساق الأخرى عندما انتشرت العدوى فيما بعد.