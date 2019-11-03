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فن

أحمد فريد يهنئ دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
أحمد البهى
نشر الفنان أحمد فريد عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " ، صورة تجمعه بالفنانة دنيا عبدالعزيز ، وهنأها بعيد ميلادها.

وعلق على الصورة قائلًا: " كل سنه وانتي طيبه يا دندووون وعقبال العمر كله نجاح وتفوق وساعده ورضا ، مين هايقولها كل سنه وانتي طيبه ؟؟ وايه اكتر دور حبتوه ليها ؟" .

يذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل " قيد عائلى"، الذى قام ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى .
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